Укрпошта знизила вартість послуг на посилки за кордон

Про це інформує пресслужба.

"Знизили вартість доставки за кордон. Відправляйте за послугою "Дрібний пакет PRIME" до 70 країн світу з тарифом дешевшим, ніж традиційний (до -18%)", - йдеться в заяві.

Також Укрпошта скасувала плату за пакування посилок до 500 грамів та

Залишити відгуки, побажання чи замовити марки для корпоративних клієнтів відтепер можна онлайн на сайті.

Крім того, Укрпошта повернула безплатну OLX доставку. Для цього необхідно замовити на OLX Україна товар з категорій "Мода і стиль" або "Електроніка", сплатити онлайн карткою Mastercard та отримати доставлення в найближчому відділенні.

Цікаві новини Укрпошти

9 червня в Україні стартував 2 етап обміну ламп розжарювання на LED у відділеннях Укрпошти.

12 квітня, на річницю випуску марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", Укрпошта випустила ще 1000 примірників, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ.

Завдяки новій тисячі примірників марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", на річницю випуску, вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ.

16 червня Укрпошта отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої Премії World Post and Parcel Award відразу в трьох категоріях.

23 червня Укрпошта презентувала марку та мерч, присвячений звільненню українською розвідкою від російських окупантів острова Зміїний.

З 1 липня Укрпошта відкривала відділення за максимально можливими графіками роботи та будуть відкриті у вихідні дні.