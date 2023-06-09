Лікарні, школи, дитсадки та ЗВО: в Україні стартував 2 етап обміну ламп розжарювання на LED
9 червня розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED лампи: відтепер можливість безкоштовного обміну поширюється на юридичних осіб
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Заявку на обмін ламп можуть подати освітні та медичні заклади. Серед них:
- дитсадки, школи, профтехучилища, ЗВО, спортивні/музичні школи, автошколи та будь-які інші заклади освіти
- поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади
Відправити заявку на обмін можна на порталі Дія, у розділі "Послуги" - "Обмін ламп", КЕПом юридичної особи. Після цього, протягом тижня, із заявниками зв'яжуться та розкажуть про подальші дії.
Програма також продовжить діяти для населення у центральних відділеннях Укрпошти у 23 населених пунктах країни.
Крім того, Смілянський зазначив, що Каховська ГЕС, знищена росіянами – це 1%+ від загального обсягу виробництва електроенергії в Україні, але тепер його немає.
Програма обміну ламп розжарювання на LED
З 30 січня українці можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.
Проте в березня Укрпошта скоротила кількість відділень, у яких можна обміняти лампи. Причиною стало зменшення попиту серед населення.
У Мінекономіки прогнозують, що масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему. Натомість лампи розжарювання, зібрані в українців, підуть на перероблення.
В рамках програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп. Наразі українців обміняли через Укрпошту близько 20 млн.
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