Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Заявку на обмін ламп можуть подати освітні та медичні заклади. Серед них:

дитсадки, школи, профтехучилища, ЗВО, спортивні/музичні школи, автошколи та будь-які інші заклади освіти

поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади

Відправити заявку на обмін можна на порталі Дія, у розділі "Послуги" - "Обмін ламп", КЕПом юридичної особи. Після цього, протягом тижня, із заявниками зв'яжуться та розкажуть про подальші дії.

Програма також продовжить діяти для населення у центральних відділеннях Укрпошти у 23 населених пунктах країни.

Крім того, Смілянський зазначив, що Каховська ГЕС, знищена росіянами – це 1%+ від загального обсягу виробництва електроенергії в Україні, але тепер його немає.

Програма обміну ламп розжарювання на LED

З 30 січня українці можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.

Проте в березня Укрпошта скоротила кількість відділень, у яких можна обміняти лампи. Причиною стало зменшення попиту серед населення.

У Мінекономіки прогнозують, що масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему. Натомість лампи розжарювання, зібрані в українців, підуть на перероблення.

В рамках програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп. Наразі українців обміняли через Укрпошту близько 20 млн.