В Україні стартувала програма обміну ламп розжарювання на LED: подробиці
З 30 січня кожен повнолітній громадянин України може обміняти п’ять старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп. Обмін можна здійснити двома способами
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"Зараз послуга доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також у містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ", - розповіли в пресслужбі відомства й зазначили, що в райцентрах програма запрацює пізніше, а до кінця лютого запуститься і в селах.
Подати заявку на обмін лампи можна через застосунок "Дія". Якщо такої змоги немає, потрібно прийти з паспортом та ідентифікаційним кодом до відділення Укрпошти.
У Мінекономіки наголосили, що завдяки масовій заміні старих ламп на LED споживання електроенергії в моменти пікового навантаження на українську енергосистему знизиться на 7-10%.
- У грудні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.
- Президент Володимир Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.
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