Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Зараз послуга доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також у містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ", - розповіли в пресслужбі відомства й зазначили, що в райцентрах програма запрацює пізніше, а до кінця лютого запуститься і в селах.



Подати заявку на обмін лампи можна через застосунок "Дія". Якщо такої змоги немає, потрібно прийти з паспортом та ідентифікаційним кодом до відділення Укрпошти.

У Мінекономіки наголосили, що завдяки масовій заміні старих ламп на LED споживання електроенергії в моменти пікового навантаження на українську енергосистему знизиться на 7-10%.