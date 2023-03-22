Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

За даними відомства, близько трьох мільйонів громадян скористались можливостями безкоштовного обміну. Українці обміняли вже близько 14 млн ламп. Найбільш активними були Київщина та Дніпропетровщина.

"Станом на 22 березня в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств", - ідеться в повідомленні Мінекономіки.

Однак через скорочення попиту в деяких відділеннях Укрпошта вирішила скоротити кількість відділень, які обмінюють лампочки – вони повернуться до звичайного формату роботи і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги.

"Центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди", - зазначили в Мінекономіки.

Також там нагадали, як обміняти лампочки та які документи для цього потрібні.

"Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень в застосунку Дія. Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення Укрпошти, зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення. Для обміну потрібно мати паспорт, Ідентифікаційний код (РНОКПП) та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп", - розповіли у відомстві.