Лампи розжарювання, зібрані в українців, підуть на перероблення
Зібрані від українців лампи розжарювання потраплять на вторинну перероблення, а не будуть викинуті на смітник – на це потрібно буде близько 100 млн грн.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.
За його словами, уряд запровадив модель, яка дозволить всі лампи розжарювання відправити на вторинне перероблення, а не просто викинути їх на смітник.
"Перед запуском послуги ми спільно з Мінекономіки провели низку нарад з головами обласних військових адміністрацій, де розповіли про механізм поводження з лампами розжарювання", - пояснив міністр.
Він розповів, що утилізація лампочок буде відповідальністю місцевої влади, яка має укласти договори зі спеціалізованими підприємствами – вони забиратимуть лампи в Укрпошти та здійснюватимуть їх вторинну переробку.
За словами Стрільця, роботи будуть виконуватись коштом екологічного податку, який надходить до місцевих бюджетів.
Міністр уточнив, що собівартість утилізації 1 лампи коливається від 50 коп до 1,5 грн. Таким чином, в середньому на утилізацію 50 млн лампочок розжарювання потрібно буде близько 100 млн грн, без врахування логістики перевезення ламп на переробні підприємства.
- У грудні 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.
- Президент Володимир Зеленський запропонував проєкт із закупівлі 50 млн LED-ламп для України, зазначивши, що вони дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики.
- Програма обміну ламп розжарювання на LED стартувала 30 січня.
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