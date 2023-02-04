Лампи розжарювання, зібрані в українців, підуть на перероблення

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.

За його словами, уряд запровадив модель, яка дозволить всі лампи розжарювання відправити на вторинне перероблення, а не просто викинути їх на смітник.

"Перед запуском послуги ми спільно з Мінекономіки провели низку нарад з головами обласних військових адміністрацій, де розповіли про механізм поводження з лампами розжарювання", - пояснив міністр.

Він розповів, що утилізація лампочок буде відповідальністю місцевої влади, яка має укласти договори зі спеціалізованими підприємствами – вони забиратимуть лампи в Укрпошти та здійснюватимуть їх вторинну переробку.

За словами Стрільця, роботи будуть виконуватись коштом екологічного податку, який надходить до місцевих бюджетів.

Міністр уточнив, що собівартість утилізації 1 лампи коливається від 50 коп до 1,5 грн. Таким чином, в середньому на утилізацію 50 млн лампочок розжарювання потрібно буде близько 100 млн грн, без врахування логістики перевезення ламп на переробні підприємства.