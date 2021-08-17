"Укрпошта" оприлюднила графік роботи відділень у День Незалежності у столиці
В "Укрпошті" у День Незалежності України надаватимуть послуги чергові відділення поштового оператора
Про це йдеться на сайті компанії.
У повідомленні зазначається, що в Києві працюватимуть наступні відділення:
01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22, - 10:00 - 18:00, без перерви;
02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.
Крім того, з повним переліком відділень по всій Україні, що працюватимуть 24 серпня, можна ознайомитися тут.
- Нагадаємо, що Укрпошта випустила нову марку до Дня Незалежності із зображенням Берегині-Оранти.
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