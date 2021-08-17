Із зображенням Берегині-Оранти: Укрпошта випустила нову марку до Дня Незалежності

Про це у Facebook повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



"Кожна компанія по-своєму відзначає це свято. Укрпошта як національний поштовий оператор, випустила марку, блок, конверти і буклет, які дозволять кожному поділитися цим святом з друзями і рідними всередині країни і за кордоном", - написав Смілянський.



Він зазначив, що автором блоку, конверта і штемпеля стала Тетяна Нестерова, а фото для марки - К. Кудінов.



На марці зображена колона з Орантою на Майдані Незалежності, а на блоці - перший куплет гімну України. Тираж марки складає 150 тис. примірників, блоку - 25 тис., спільного з Національним банком України буклету з маркою і монетою - 3 тис.

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