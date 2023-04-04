Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у telegram.

Він нагадав, що вже минув майже рік з того часу, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" і сподівалася почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на Азовсталі: поранені, без води, їжі та ліків.

"Саме тоді зі сцени пролунали відомі слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!". А ми виконуємо свою обіцянку, яку дали рік тому, і сьогодні презентуємо марку "Kalush", бо це ще один символ війни та сміливості наших людей - робити все, щоб бути почутими", - написав Смілянський.

Урочисте спецпогашення пройде 10 квітня (одночасно із запуском продажу марки у відділеннях по всій країні) в місті Калуш Івано-Франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками + погашення штемпелем "Перший день" - у Києві.

Автором марки є Святослав Романчак, автором картки – Юрій Сосницький, художницею конвертів – Олеся Вакуленко.

Тираж випуску - 130 тисяч листів.

Оформити абонемент можна до 9 квітня. Також можна здійснити передзамовлення на сайті.