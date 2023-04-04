Укрпошта презентувала марку, присвячену Kalush Orchestra
Вранці 4 квітня Укрпошта презентувала марку "Kalush", яку присвятила гурту Kalush Orchestra
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у telegram.
Він нагадав, що вже минув майже рік з того часу, як вся країна вболівала за Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022" і сподівалася почути слова, які могли б звернути міжнародну увагу на війну в Україні та сотню українських військових, які тоді перебували під обстрілом на Азовсталі: поранені, без води, їжі та ліків.
"Саме тоді зі сцени пролунали відомі слова: "Save Mariupol, save Azovstal now!". А ми виконуємо свою обіцянку, яку дали рік тому, і сьогодні презентуємо марку "Kalush", бо це ще один символ війни та сміливості наших людей - робити все, щоб бути почутими", - написав Смілянський.
Урочисте спецпогашення пройде 10 квітня (одночасно із запуском продажу марки у відділеннях по всій країні) в місті Калуш Івано-Франківської області разом з лідером гурту Олегом Псюком та його учасниками + погашення штемпелем "Перший день" - у Києві.
Автором марки є Святослав Романчак, автором картки – Юрій Сосницький, художницею конвертів – Олеся Вакуленко.
Тираж випуску - 130 тисяч листів.
Оформити абонемент можна до 9 квітня. Також можна здійснити передзамовлення на сайті.
- Раніше ми писали, що Укрпошта привітала гурт Kalush Orchestra із перемогою на Євробаченні-2022 та анонсувала марку присвячену переможцям.
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