Укрпошта продала марки та мерчандайз на 5, 3 млн грн в онлайн-магазинах eBay та Amazon
Акціонерне товариство "Укрпошта" продало на торгових майданчиках eBay та Amazon марок та брендованих товарів на 5,3 млн гривень
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
"З моменту відкриття онлайн-магазину на eBay та Amazon продажі Укрпошти вже склали 5,3 млн грн", - зауважив він.
Відомо, що третина замовлень із США, також найбільш активні покупці з Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу.
Вторговані від продажу кошти витратять на благодійність.
- 30 серпня Укрпошта перенесла випуск благодійної марки з псом Патроном на 1 вересня. Раніше Укрпошта анонсувала випуск марки 30 серпня. Марка з псом Патроном стане першою офіційною українською благодійною маркою, гроші з якої підуть на машину для розмінування.
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