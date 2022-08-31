Укрпошта продала марки та мерчандайз на 5, 3 млн грн в онлайн-магазинах eBay та Amazon

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"З моменту відкриття онлайн-магазину на eBay та Amazon продажі Укрпошти вже склали 5,3 млн грн", - зауважив він.

Відомо, що третина замовлень із США, також найбільш активні покупці з Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу.

Вторговані від продажу кошти витратять на благодійність.

30 серпня Укрпошта перенесла випуск благодійної марки з псом Патроном на 1 вересня. Раніше Укрпошта анонсувала випуск марки 30 серпня. Марка з псом Патроном стане першою офіційною українською благодійною маркою, гроші з якої підуть на машину для розмінування.

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