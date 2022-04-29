Укрпошта продаватиме мерч із "російським кораблем"

Про це повідомив директор Укрпошти Ігор Смілянський у telegram.



"Як обіцяли, з 1 травня в нашому інтернет-магазині Ви зможете придбати мерч (футболки, світшоти (як в мене на фото) та магніти) з зображенням нашої відомої марки, а також інші марки з минулих тематичних випусків. Магніти вже також доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом будуть доступні по всій країні. Частина з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ. Нагадуємо іншим продавцям – не треба порушувати права інтелектуальної власності Укрпошти та автора картини. Ми НЕ ДАВАЛИ згоду на використання зображення марки жодному продавцю. Тобто весь інший мерч, із зображенням марки, це є "контрабанда з Малой Арнаутской"",- написав директор.



Він повідомив, що наразі працівники пошти пакують та відправляють марки які замовили раніше. Укрпошта опрацьовує до 2000-2500 замовлень на день. 30 квітня зможуть замовити марки, ті хто не встиг це зробити через старий інтернет-магазин, для цих клієнтів запланували 60 000 марок. Продаж буде обмежений.



"Всі, хто замовляв в СТАРОМУ інтернет-магазині і не зміг замовити в НОВОМУ отримають особистий email в суботу, 30 квітня вранці. Через унікальне посилання буде можливість зробити 1 замовлення на 1 аркуш з 1 IP адреси. Тобто якщо відкрили на телефоні, то зможете зробити замовлення з телефону. З комп’ютера чи з іншого телефону це вже буде неможливо", - додав Ігор Смілянський.

Укрпошта слідом за маркою про російський військовий корабель планує випустити марку з найбільшим у світі літаком "Мрія".