Укрпошта відмовиться від бандеролей і знизить вартість доставки у США

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Смілянський зазначив, що з 1 липня така річ, як "бандеролька", яку треба було обклеювати марками, іде у минуле.

"Дуже радимо нашим клієнтам максимально використати наші чудові марки для оплати цих пересилань до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку. Та одразу й оплатити", - написав посадовець.

Окрім того, він зазначив, що тепер не треба йти у відділення, аби замовити марки та конверти: це можна зробити онлайн, сплативши карткою або по безготівковому рахунку та забравши їх у найближчому відділенні після отримання смс.

Смілянський анонсував також зниження тарифів на доставку у США.

"Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом", - додав посадовець.