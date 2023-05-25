Укрпошта відмовиться від бандеролей і знизить вартість доставки у США
Сьогодні, 25 травня, набрав чинності закон про поштовий зв'язок. Він врегулює цифрове оформлення посилок, які можна оформити онлайн в особистому кабінеті
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Смілянський зазначив, що з 1 липня така річ, як "бандеролька", яку треба було обклеювати марками, іде у минуле.
"Дуже радимо нашим клієнтам максимально використати наші чудові марки для оплати цих пересилань до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку. Та одразу й оплатити", - написав посадовець.
Окрім того, він зазначив, що тепер не треба йти у відділення, аби замовити марки та конверти: це можна зробити онлайн, сплативши карткою або по безготівковому рахунку та забравши їх у найближчому відділенні після отримання смс.
Смілянський анонсував також зниження тарифів на доставку у США.
"Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом", - додав посадовець.
- Укрпошта запустила першу автоматизовану лінію із сортування посилок в Україні. Нововведення дозволить збільшити швидкість обробки у 20 разів.
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