Укрпошта запустила роботизовану лінію по сортуванню посилок
Укрпошта запустила першу автоматизовану лінію із сортування посилок в Україні. Нововведення дозволить збільшити швидкість обробки у 20 разів
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
“Завдяки впровадженню 1-го конвеєру на 64 напрями ми збільшили швидкість обробки дрібних посилок з 400шт/годину до 8 000! Лише 1 смуга може сортувати 150 тис. посилок на добу. Це у 8 разів більше, ніж наші працівники вручну обробляли раніше”, - написав Смілянський.
За словами посадовця, Укрпошта покращила не лише показник швидкості, але й точність сортування, тому покращиться ще і якість доставки. Цього року компанія планує встановити ще, як мінімум, 4-5 нових ліній, а на початку 2024-го - повністю перейти на автоматизований режим сортування по всій країні.
За словами Смілянського, під час війни проєкт загальмував, бо відомі міжнародні компанії не були готові постачати в Україну.
"І це добре, бо є привід пишатися тим, що ця cортувальна смуга створена руками українських розробників - UISLabs, а більше 90% її складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України (включно з металом з Азовсталі)", - підкреслив Смілянський.
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