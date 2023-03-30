Про це інформує керівник Укрпошти Смілянський.

Візит очільника Пошти Естонії (Omniva) Марта Мегі став першим серед керівників інших пошт світу до України з початку повномасштабної війни Росії.

"Був радий вітати в Києві, де мав нагоду подякувати йому та естонським колегам за їх підтримку за цей рік - понад 74 тис. кг лише безплатних гуманітарних посилок", - наголосив Смілянський.

Повідомляється, що більшість часу гендиректор Укрпошти та Мегі приділили обговоренню майбутнього та підписанню угоди про співробітництво між компаніями.

"Ця угода навіть поки має одну секретну частину, важливу для наших громадян, про яку, сподіваюсь, розповімо трохи згодом", - анонсував Смілянський.