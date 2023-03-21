Про це передає пресслужба Укрпошти.

Українці зможуть відправляти посилки до Німеччини зі знижкою -60% від вартості. Скористатися новими тарифами можуть як українці, чиї родичі чи друзі живуть в Німеччині, так і підприємці, які продають свої товари за кордон.

"Укрпошта продовжує вводити спеціальні тарифи на доставку в країни з найбільшою кількістю українських переселенців. В Німеччині проживає близько мільйона українців, та і багато наших експортерів надсилають товари покупцям з Берліну, Кельну, Франкфурту та інших німецьких міст. Тому навіть попри закрите небо Укрпошта знайшла способи доставки посилок в Європу: зокрема до Німеччини посилки доставляються прямими автомобілями декілька разів на тиждень. Вигода для клієнтів очевидна: доступний тариф за чесну фізичну вагу та адресна доставка посилки з України в Німеччину, яка займає 7-14 днів залежно від місяця доставки", - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, зниження тарифів на посилки – це наступний крок в зміцненні та розширенні партнерства Укрпошти та національної пошти Німеччини.

Тариф на найпопулярніші категорії посилок буде складати: вагою до 3 кг – 13,7 дол. (близько 500 грн) та вагою 7 кг – 21,6 дол. (близько 750 грн). Для легких відправлень продовжують діяти тарифи на дрібні пакети від 5,6 дол. (близько 205 грн).

В цю вартість крім, власне, міжнародного перевезення, включена вартість адресної доставки. Вартість доставки посилки розраховується лише за фактичну вагу без урахування об’ємної ваги. Відправити посилку можна з будь-якого відділення Укрпошти з доставкою в будь-який населений пункт Німеччини.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку Укрпошти. Оформлюючи відправлення онлайн, кожен клієнт додатково отримає знижку –3%.

Німеччина стала 5 країною, на відправлення до якої діють спеціальні тарифи. Раніше оголосили про зниження тарифів на доставку до Литви, Латвії, Естонії та Польщі.