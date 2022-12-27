Укрпошта з 1 січня знижує вартість посилок до Польщі
Укрпошта з 1 січня знижує на 75% вартість посилок до Польщі. Це симетричний крок у відповідь на аналогічні дії польського державного поштового оператора
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
"З 1 січня Укрпошта знижує вартість доставки EMS у Польщу на 75%. Враховуючи, скільки українців виїхало до Польщі з початку повномасштабного вторгнення, це має допомогти рідним підтримувати зв’язок не лише вербально", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі підкреслили, що нові тарифи діятимуть не тільки для фізичних осіб, а й для малого та середнього бізнесу в Україні.
"До прикладу: з січня EMS-відправлення вагою до 1 кг з України до Польщі коштуватиме всього 6 дол. США; вагою до 10 кг – близько 8,85 дол., а до 20 кг – до 12,5 доларів", – розповіли в Укрпошті.
Там нагадали, що Пошта Польщі на початку жовтня на 75% знизила тарифи на доставку EMS-відправлень до України.
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