Відсьогодні новорічну марку можна придбати у відділеннях Укрпошти

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у телеграмі.

Як відомо, тираж складає 720 тис. марок і 120 тис. листів.

"Сьогодні мільйони людей святкують День Святого Миколая, а діти чекають на подарунки. Цього року в Україні він особливий, коли часто батьки не разом з дітьми та один з одним. І наша новорічна марка передає саме цей настрій. Але вона не лише про сум розлуки, вона про надію і про те, що можна бути поруч, навіть, коли не разом... А марка доступна відсьогодні в більшості відділень по всій країні!" - написав він.

Як відомо, 1 листопада Укрпошта запустила голосування за ескіз нової марки до Різдва та Нового року, до вибору пропонували 5 варіантів. Голосування відбувалося у Facebook, Instagram і Telegram. З-поміж п'яти варіантів українці обрали новорічну марку для Укрпошти - "Роз'єднані війною".

Вже 15 грудня Укрпошта відкрила передзамовлення офіційної новорічної марки.

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