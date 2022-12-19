Відсьогодні новорічну марку можна придбати у відділеннях Укрпошти
Відсьогодні, 19 грудня, новорічну марку Укрпошти "Роз’єднані війною" можна придбати у відділеннях
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у телеграмі.
Як відомо, тираж складає 720 тис. марок і 120 тис. листів.
"Сьогодні мільйони людей святкують День Святого Миколая, а діти чекають на подарунки. Цього року в Україні він особливий, коли часто батьки не разом з дітьми та один з одним. І наша новорічна марка передає саме цей настрій. Але вона не лише про сум розлуки, вона про надію і про те, що можна бути поруч, навіть, коли не разом... А марка доступна відсьогодні в більшості відділень по всій країні!" - написав він.
- Як відомо, 1 листопада Укрпошта запустила голосування за ескіз нової марки до Різдва та Нового року, до вибору пропонували 5 варіантів. Голосування відбувалося у Facebook, Instagram і Telegram. З-поміж п'яти варіантів українці обрали новорічну марку для Укрпошти - "Роз'єднані війною".
- Вже 15 грудня Укрпошта відкрила передзамовлення офіційної новорічної марки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.22
-
EUR
Купівля 41.14Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе