"Роз'єднані війною": українці обрали новорічну марку для Укрпошти

Про це інформує в телеграмі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Новий рік – це завжди сподівання на щось краще (особливо цього року) і очікування приємних сюрпризів. Результати голосування за кращу марку теж завжди сюрприз. Проте досвід показує, коли тисячі людей обирають – це завжди правильний вибір. Отже, цього року, за підсумками всенародного голосування, новорічною маркою стала ілюстрація – "Роз'єднані війною", – заявив Смілянський.

Авторкою цієї марки стала 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон через бойові дії. Там у дівчини й виникла ідея такого малюнку.

"Глибину цього задуму, як і емоції самої авторки, рідне місто якої з початку війни не обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожний", - коментує гендиректор підприємства.

Продаж марки "Роз'єднані війною" оголосять згодом.

"Новий рік – це лише ще одна часова межа, яка віддалить українців від ворога на сотні тисяч світлових років. А ще принесе надію, бо у 2023 у нас буде день, коли ми переможемо. А тому мені дуже хочеться, щоб ця різдвяна та новорічна марка стала для вас ще одним символом незламності та нагадуванням про те, що ми вистоїмо попри все і піднімемо зі світлом чи без нього 31 грудня келих за нашу перемогу", - додав Смілянський.

3 жовтня Укрпошта випустила марки, які присвячені ДСНС Харківщини.

Крім того, польський поштовий оператор знизив тарифи на прискорене пересилання посилок в Україну на 75%, в Укрпошті обіцяють, що відправлення до Польщі також подешевшають.

Укрпошта 14 жовтня на честь Дня захисників і захисниць України випустила нову серію марок "Збройні Сили України".

1 листопада Укрпошта запустила голосування за ескіз нової марки до Різдва та Нового року, до вибору пропонують 5 варіантів. Голосування відбувалося у Facebook, Instagram і Telegram..

Укрпошта анонсувала випуск нової марки, присвячену вибуху на Кримському мосту та 4 листопада випустила.