Запобігти. Врятувати. Допомогти: Укрпошта присвятила марки ДСНС Харківщини
3 жовтня, сьогодні, Укрпошта презентувала марки присвячені Державній службі України з надзвичайних ситуацій Харківщини
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Запобігти. Врятувати. Допомогти" - випустили марки, присвячені службовцям Харківського управління ДСНС. Там зображені 9 різних сюжетів.
"Хоч і без зброї, але службовці ДСНС героїчно ліквідовували наслідки ворожих обстрілів з перших днів повномасштабного вторгнення. Пишаємося і вкотре дякуємо за кожне врятоване життя", - йдеться в повідомленні.
- Раніше Укрпошта анонсувала випуск марки 30 серпня. Марка з псом Патроном стане першою офіційною українською благодійною маркою, гроші з якої підуть на машину для розмінування. Але згодом випуск перенесли на 1 вересня.
- 25 серпня Дмитро Лунін розпочав голосування за ескіз першої марки Полтавщини воєнного часу "Гадяцьке сафарі". Воно триватиме до 31 серпня.
- 29 серпня гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що марка з псом Патроном стане першою офіційною українською благодійною маркою.
- 23 вересня благодійну марку до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди погасили у Нью-Йорку, Києві та Сковородинівці Харківської області, де рашисти спаплюжили музей українського поета.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.36
Купівля 40.36Продаж 41.36
-
EUR
Купівля 38.98Продаж 40.21
- Актуальне
- Важливе