Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Запобігти. Врятувати. Допомогти" - випустили марки, присвячені службовцям Харківського управління ДСНС. Там зображені 9 різних сюжетів.

"Хоч і без зброї, але службовці ДСНС героїчно ліквідовували наслідки ворожих обстрілів з перших днів повномасштабного вторгнення. Пишаємося і вкотре дякуємо за кожне врятоване життя", - йдеться в повідомленні.

Раніше Укрпошта анонсувала випуск марки 30 серпня. Марка з псом Патроном стане першою офіційною українською благодійною маркою, гроші з якої підуть на машину для розмінування. Але згодом випуск перенесли на 1 вересня.

25 серпня Дмитро Лунін розпочав голосування за ескіз першої марки Полтавщини воєнного часу "Гадяцьке сафарі". Воно триватиме до 31 серпня.

29 серпня гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що марка з псом Патроном стане першою офіційною українською благодійною маркою.

23 вересня благодійну марку до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди погасили у Нью-Йорку, Києві та Сковородинівці Харківської області, де рашисти спаплюжили музей українського поета.