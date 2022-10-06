Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Завжди кажу, що виконувати обіцянки — круто. І дуже хотів розповісти вам, ще коли повертався з США через Варшаву, що ті домовленості, про які ми розповідали у серпні, тепер реальність. Poczta Polska погодилась з нашою пропозицією і знизила тарифи EMS на пересилання посилок в Україну на 75%, – розповів Ігор Смілянський. – Тепер посилка в 1 кг обійдеться (при гарних термінах) в 8.55 USD або 350 гривень, а 5 кг - 10.5 USD або 450 гривень".

За словами очільника Укрпошти, впродовж місяця планують завершити угоду на не менш привабливі тарифи для пересилки з України в Польщу і запустити поштовий вагон в Польщу.

"Далі буде, а ми працюємо, щоб інфраструктура робила родини, які сьогодні не поруч, ближче один до одного, а міжнародні бізнеси — ближче до українців", – запевнив Ігор Смілянський.

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