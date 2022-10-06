Надсилати посилки з Польщі до України стало дешевше: Poczta Polska знизила тарифи
Польський поштовий оператор знизив тарифи на прискорене пересилання посилок в Україну на 75%, в Укрпошті обіцяють, що відправлення до Польщі також подешевшають
Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Завжди кажу, що виконувати обіцянки — круто. І дуже хотів розповісти вам, ще коли повертався з США через Варшаву, що ті домовленості, про які ми розповідали у серпні, тепер реальність. Poczta Polska погодилась з нашою пропозицією і знизила тарифи EMS на пересилання посилок в Україну на 75%, – розповів Ігор Смілянський. – Тепер посилка в 1 кг обійдеться (при гарних термінах) в 8.55 USD або 350 гривень, а 5 кг - 10.5 USD або 450 гривень".
За словами очільника Укрпошти, впродовж місяця планують завершити угоду на не менш привабливі тарифи для пересилки з України в Польщу і запустити поштовий вагон в Польщу.
"Далі буде, а ми працюємо, щоб інфраструктура робила родини, які сьогодні не поруч, ближче один до одного, а міжнародні бізнеси — ближче до українців", – запевнив Ігор Смілянський.
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