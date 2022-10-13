Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у телеграмі.

Він зазначив, що марки будуть присвячені різним підрозділам ЗСУ: Сухопутним військам, Військово-морським силам, територіальній обороні, Силам спеціальних операції, Десантно-штурмовим військам.

"Ну і, звісно, віддамо честь "Привиду Києва" — Повітряним силам ЗСУ", - написав Смілянський.

У цьому випуску автор марок Антон Хрупін разом із командою Укрпошти - Н. Мухіною та С. Гречком - доклали зусиль, щоб привітати наших захисників і захисниць. У наступних випусках марки будуть присвячені Головному управлінню розвідки, зв'язківцям, медикам та іншим.

Деталі завтрашнього випуску поки не розголошують. Однак Смілянський зазначив, що всі марки, листівки та конверти матимуть благодійний компонент. Їх можна буде придбати онлайн і у відділеннях Укрпошти.

8 жовтня Укрпошта анонсувала вихід марок із пошкодженим Кримським мостом.