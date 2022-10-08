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"Кримський міст - все!": Укрпошта анонсувала вихід нової марки з Кримським мостом

8 жовтня, 2022 субота
12:28
Культура Кримський міст

Укрпошта випустить нову марку із зображенням Кримського моста, що догорає

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на фейсбуці.

"З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться", - ідеться в повідомленні. 

Дизайн марки розробляли разом із художником Юрієм Шаповаловим. На ній буде зображено, крім моста, пральну машинку, ворожу техніку та навіть наручники, які Крим розриває з Росією.

Номінал майбутньої марки - М. Вартість - 18 грн. Тираж - 7 млн. 

Точну дату випуску оголосять пізніше. 

"Доброго дня не бажатиму, бо він і так прекрасний. Кримський міст — ВСЬО!" - написав Смілянський. 

  • 3 жовтня Укрпошта випустила марки, які присвячені ДСНС Харківщини.

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