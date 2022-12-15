Укрпошта з 15 грудня відкрила передзамовлення новорічної марки

Про це інформує в телеграмі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"​​За вікном падає сніг і дуже хочеться трохи новорічного настрою, щоб падав саме білий сніг, а не сірі "герані". З останнім успішно бореться наше ППО, а от щоб трохи налаштуватись на новий, впевнений, переможний рік, і, до речі, привітати наших військових, сьогодні починаємо передзамовлення нашої офіційної новорічної марки", – заявив Смілянський.

Автором малюнку "Роз'єднані війною", за який проголосували 15,5 тис. українців, стала одинадцятикласниця з Миколаєва – Валерія Михайлова. Дівчина намалювала дівчину та військового, які через війну змушені зустрічати Новий рік нарізно: вона – вдома на самоті, а він – на фронті.

Повідомляється, що на зображення додали поле бою, вкрите снігом та запалені свічки на вікні. А продовження історії на конверті – "Перший день": вони нарешті разом святкують, споглядаючи на святкові салюти за вікном. До набору додали листівку "З Різдвом".

"Цьогорічні Різдвяні й Новорічні свята для українців будуть особливими: хтось зустріне їх на фронті, захищаючи Батьківщину, хтось на чужині, оберігаючи малечу, а хтось у рідному місті чи селі, тримаючи тил. Українці наразі, як ніхто інший, усвідомлюють цінність свободи та мирного неба, коли найрідніші можуть зібратися разом, щоб відчути сімейне тепло і побажати одне одному здійснення найзаповітнішої мрії – нашої ПЕРЕМОГИ", – пишуть в Укрпошті.

Продаж розпочнеться 19 грудня. Тираж цієї марки складає 720 тисяч марок і 120 тисяч листів.

Замовити поштовий набір "Переможного Нового року!" можна на сайті - 88 грн.

Товар відправлять після офіційного старту продажу марки.

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