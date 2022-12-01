Про це інформує в телеграмі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ми всі з Вами чекаємо нову зброю, яка дасть нам можливість захистити наше небо. І вона обов’язково буде і в України та на наших марках. Але не можна й забувати про ту зброю, яка вже сьогодні захищає нашу країну і життя її захисників.

Тому до дня ЗСУ, Укрпошта випускає марку "Зброя Перемоги", а українці зможуть привітати та подякувати всім військовослужбовцям, які стоять на захисті нашої країни", - пише Смілянський.

Тираж аркуша - 200 тисяч примірників з шістьма марками, на яких зобразили військове вітчизняне та закордонне озброєння: "Вільха", "Нептун", "Стугна-П", "Байрактар ТБ2", FGM-149 "Джавелін", "M142 Хаймарс".

Цей випуск зробили благодійним - вартість маркового аркуша - 90 грн, з яких 18 грн - внесок, який передадуть на потреби Збройних сил України, написав гендиректор.

Укрпошта випустить марку 6 грудня: "Де - поки не скажемо, і не усі зможуть туди потрапити".

Передзамовлення можна зробити вже сьогодні. На сайті ціна за поштовий набір "Зброя Перемоги" з додатковим номіналом вказана - 106 грн.

3 жовтня Укрпошта випустила марки, які присвячені ДСНС Харківщини.

Укрпошта 14 жовтня на честь Дня захисників і захисниць України випустила нову серію марок "Збройні Сили України".

1 листопада Укрпошта запустила голосування за ескіз нової марки до Різдва та Нового року, до вибору пропонують 5 варіантів. Голосування відбувалося у Facebook, Instagram і Telegram. З-поміж п'яти варіантів українці обрали новорічну марку для Укрпошти - "Роз'єднані війною".

Укрпошта анонсувала випуск нової марки, присвячену вибуху на Кримському мосту та 4 листопада випустила.

11 листопада Укрпошта оголосила запуск першої марки, присвяченої місту-герою Херсону. За три дні українці викупили 40% від тиражу марки, присвяченої звільненню Херсона, тож решту марок можна буде придбати офлайн лише у грудні.

В Укрпошті натякнули на можливий випуск марки на честь єнота, якого окупанти викрали з херсонського зоопарку.

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