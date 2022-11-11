Херсон – це Україна. Укрпошта запустила першу марку, присвячену місту-герою
11 листопада Укрпошта оголосила запуск першої марки, присвяченої місту-герою Херсону
Про це інформує в телеграмі гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
""Херсон – це Україна!" - саме таку марку ми запускаємо сьогодні. Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсону, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, – іноді марки виходять на пару днів раніше події", – пише Смілянський.
Гендиректор наголосив, що насолодитися херсонськими кавунами українці цього року не змогли, тому Укрпошта вирішила скибки зобразили на новій марці.
Також до поштової марки випустять листівку "Херсон – це Україна" та конверт: "Наш солдат вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад в Україну".
"Сьогодні стартує передзамовлення (увага – саме передзамовлення), а саму марку ми обов’язково запустимо безпосередньо в Херсоні в грудні. Може я зроблю це, як в.о. директора Херсонської дирекції, хоча, знаючи нашу команду та швидкість поновлення роботи Укрпошти, це навряд чи, бо ми поновимо там свою роботу значно раніше", – додав Смілянський.
Наголошується, що передзамовлення мусить бути окремим, тобто в кошику лише цей набір.
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