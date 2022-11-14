Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Друзі, щоб відповісти одразу всім – у нас повний sold out. Тому мусимо призупинити передзамовлення на марку “Херсон – це Україна!”. Українці так щиро чекали на звільнення міста, що розкупили всі марки, які ми запустили ще до офіційного запуску (майже 40% від тиражу). Думаю, ви погодитесь, що нам ще потрібно приберегти трохи на сам день запуску та порадувати херсонські відділення, які місяцями не бачили поштової продукції України, а також інші відділення по всій країні", – повідомив Ігор Смілянський.

Ті, хто не встиг придбати марку, зможуть її купити в грудні в офлайн режимі. Гарантовано марку отримають власники наших абонементів.

3 жовтня Укрпошта випустила марки, які присвячені ДСНС Харківщини.

Укрпошта 14 жовтня на честь Дня захисників і захисниць України випустила нову серію марок "Збройні Сили України".

1 листопада Укрпошта запустила голосування за ескіз нової марки до Різдва та Нового року, до вибору пропонують 5 варіантів. Голосування відбувалося у Facebook, Instagram і Telegram. З-поміж п'яти варіантів українці обрали новорічну марку для Укрпошти - "Роз'єднані війною".

Укрпошта анонсувала випуск нової марки, присвячену вибуху на Кримському мосту та 4 листопада випустила.

11 листопада Укрпошта оголосила запуск першої марки, присвяченої місту-герою Херсону.

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