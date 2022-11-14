Укрпрошта зупинила передпродаж марки "Херсон – це Україна"
За три дні українці викупили 40% від тиражу марки, присвяченої звільненню Херсона, тож решту марок можна буде придбати офлайн лише у грудні
Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Друзі, щоб відповісти одразу всім – у нас повний sold out. Тому мусимо призупинити передзамовлення на марку “Херсон – це Україна!”. Українці так щиро чекали на звільнення міста, що розкупили всі марки, які ми запустили ще до офіційного запуску (майже 40% від тиражу). Думаю, ви погодитесь, що нам ще потрібно приберегти трохи на сам день запуску та порадувати херсонські відділення, які місяцями не бачили поштової продукції України, а також інші відділення по всій країні", – повідомив Ігор Смілянський.
Ті, хто не встиг придбати марку, зможуть її купити в грудні в офлайн режимі. Гарантовано марку отримають власники наших абонементів.
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