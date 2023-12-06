Укрпошта випустила марку до Дня Святого Миколая і Збройних Сил України

Про це компанія повідомила у Facebook.

Зазначається, що поштовий набір "Подарунки Святого Миколая" складається з маркового аркуша, конверта та листівки.

Номінал нової поштової марки - М. Він відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 грамів у межах України.

Марка є благодійною - на підтримку ЗСУ спрямують 5 грн з продажу кожного екземпляра. Відсьогодні вона доступна в онлайн магазині та відділеннях Укрпошти по всій країні.

"6 грудня відтепер – подвійне свято: День Святого Миколая та День Збройних сил України. Просте підтвердження, що добро – на нашій стороні. А також на нашій стороні найсильніші захисники й захисниці. Укрпошта, на честь збігу двох свят, підготувала відповідний благодійний поштовий випуск", - зазначили в Укрпошті.

Автор поштової марки, конверта "Перший день" та листівки - відомий український художник-ілюстратор Кость Лавро. На поштовому випуску в інтерпретації художника Святий Миколай везе в камуфляжному мішку таку необхідну для перемоги України зброю для ЗСУ, а "різочки" від святого та наших воїнів сповна отримає ворог.