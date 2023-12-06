Укрпошта випустила марку до Дня Святого Миколая і Збройних Сил України
У День Збройних Сил України та Святого Миколая 6 грудня "Укрпошта" ввела в обіг новий святковий поштовий набір. Тираж марки становить 600 тисяч примірників
Про це компанія повідомила у Facebook.
Зазначається, що поштовий набір "Подарунки Святого Миколая" складається з маркового аркуша, конверта та листівки.
Номінал нової поштової марки - М. Він відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 грамів у межах України.
Марка є благодійною - на підтримку ЗСУ спрямують 5 грн з продажу кожного екземпляра. Відсьогодні вона доступна в онлайн магазині та відділеннях Укрпошти по всій країні.
"6 грудня відтепер – подвійне свято: День Святого Миколая та День Збройних сил України. Просте підтвердження, що добро – на нашій стороні. А також на нашій стороні найсильніші захисники й захисниці. Укрпошта, на честь збігу двох свят, підготувала відповідний благодійний поштовий випуск", - зазначили в Укрпошті.
Автор поштової марки, конверта "Перший день" та листівки - відомий український художник-ілюстратор Кость Лавро. На поштовому випуску в інтерпретації художника Святий Миколай везе в камуфляжному мішку таку необхідну для перемоги України зброю для ЗСУ, а "різочки" від святого та наших воїнів сповна отримає ворог.
- Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров привітали українських військових з Днем Збройних Сил.
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