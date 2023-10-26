Укрпошта випустила марку, присвячену військовій нагороді

Про це повідомляє Укрпошта.

Зазначається, що тираж марки - 450 тисяч примірників (75 000 маркових аркушів). При виготовленні марки застосовано тиснення золотою фольгою.

З 5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський відзначає нагородою "Хрест бойових заслуг" українських військовослужбовців за видатну особисту хоробрість, відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання.

Також відомо, що першим кавалером "Хреста бойових заслуг" став Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

"Автор дизайну відзнаки "Хрест бойових заслуг" - Олександр Лєжнєв. Автор поштової марки, конверта та штемпеля "Перший день" - відомий український художник Володимир Таран", - додали у повідомленні.