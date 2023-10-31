Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Укрпошта вперше за 2 роки підвищує тарифи на передплату газет і журналів

Укрпошта вперше за 2 роки підвищує тарифи на передплату газет і журналів

31 жовтня, 2023 вiвторок
10:24
Економіка Укрпошта

З 1 листопада в Укрпошті почнуть діяти нові підвищені тарифи на передплату друкованих видань - газет та журналів на 2024 рік

Про це інформує пресслужба Укрпошти.

Передплата проводиться за новими тарифами, затвердженими Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Укрпошта їх змінює вперше за останні два роки.

Оформити передплату можна онлайн, а також у поштових відділеннях та через листонош. Серед тих, хто оформить передплату на суму від 100 грн не менш як на 6 місяців, розігруватимуться призи.

Як повідомили в компанії, послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ).

Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве.

Доставка одного примірника для загальнодержавних медіа становитиме 5 грн, а для місцевих медіа - 4 грн.

Зазначається, що передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей. На загальнодержавні друковані медіа - до 20 грудня, а на місцеві - до 26 грудня 2023 року. 

В Укрпошті пояснили, що тарифи на приймання й доставку періодичних друкованих медіа було переглянуто, щоб забезпечити хоча б мінімальну рентабельність надання послуг та уникнути подальших збитків, посприяти покращенню сервісу доставки, мати можливість більше інвестувати у розвиток та полегшити будні видавців. 

"Таким чином, листоноші будуть мотивовані просувати оформлення передплати, а українці, зокрема на прифронтових та деокупованих територіях, завжди матимуть доступ до журналів та газет з українськими наративами, що вкрай важливо з точки зору інформаційної безпеки під час повномасштабної війни", - наголосили в компанії.

  • Водночас улітку Укрпошта знизила вартість доставлення посилок з України за кордон до 18%.
Суспільство
Україна
Укрпошта
Читайте також:
Дагестан. Ізраїль
30 жовтня, 2023 понедiлок
Антисемітські акції в аеропорту Махачкали: голова Дагестану заявив, що до розпалювання заворушень причетні "бандерівці"
путін путлер
30 жовтня, 2023 понедiлок
Після єврейського погрому в Дагестані Путіну складно буде вдавати, що РФ є релігійно толерантною, - ISW
путін та шойгу
30 жовтня, 2023 понедiлок
Військовий експерт Черник назвав головну причину заяви Шойгу про переговори
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
31 жовтня
11:43
відключення електроенергії
Попри обстріл ТЕС на сході, дефіциту електроенергії немає: ситуація в енергосистемі станом на 31 жовтня
11:37
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європейські політики планують візит до США, щоб посилити підтримку України, а Китай і Росія назвали США агентом глобальної нестабільності. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
11:25
обстріл Миколаєва
Росіяни обстріляли Миколаївщину: поранено двох людей
11:20
комендантська година
На Кіровоградщині змінили тривалість комендантської години
11:09
Обстріл Херсона 17.10.2023
Окупанти влучили в цивільну автівку в передмісті Херсона: загинув водій
11:00
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
У Росії планують удесятеро підвищити вартість тарифів мобільних операторів
10:51
окупанти
Британська розвідка розповіла, про що свідчить заміна командувача РФ на Херсонському напрямку
10:51
Нафта
Вартість нафти Brent зросла до $87,8 після різкого падіння
10:49
інформаторка РФ, Ізюм
Випитувала позиції ЗСУ у клієнтів салону краси: у Ізюмі затримали інформаторку РФ
10:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 жовтня: долар подешевшав
10:23
Оновлено
Російський корабель тихоокеанського флоту
РФ утримує у Чорному та Азовському морях сім кораблів, ракетоносії відсутні
10:23
Біньямін Нетаньягу
ХАМАС опублікував нове відео із заручниками, Нетаньягу відреагував
10:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зменшення інтенсивності бойових дій навколо Авдіївки свідчить про період підтягування російських сил, - Згурець
10:04
OPINION
Сергій Висоцький
Погром у Махачкалі є спробою Москви дискредитувати народи Кавказу
10:03
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
SpaceX розгорнула у космосі ще 23 супутники Starlink
10:01
Огляд
Махачкала, аеропорт
Єврейські погроми в Росії: що сталося в Махачкалі, як відреагував світ та Україна
09:49
Військова журналістика
У війні між Ізраїлем і ХАМАСом загинув 31 журналіст, - CPJ
09:37
Пам'ятник Леніну
Суд у Фінляндії скасував рішення про демонтаж памʼятника Леніну в одному із міст
09:17
Українська електроенергія пішла в Європу
Росіяни атакували ТЕС у прифронтовому регіоні: серйозно пошкоджено обладнання
09:07
Прапор Словаччини
Словаччина посилює військами кордон з Угорщиною, щоб стримати мігрантів
09:07
класи для навчання в метро Харкова
У харківській школі в метро після осінніх канікул зросла кількість учнів
08:40
окупанти
Окупанти на Луганщині вербують до лав армії РФ в'язнів, яких засудили за законодавством України, - ОВА
08:37
Су-57
РосЗМІ заявили про створення ракети великої дальності для Су-57
08:22
Нове покоління ноутбуків MacBook та оновлений iMac: компанія Apple презентувала новинки
08:14
Ексклюзив
російські військові окупанти
Окупанти переселяють працівників "держустанов" вглиб Херсонщини, бо бояться наступу ЗСУ, - ОВА
08:07
OPINION
Олексій Петров
У чому союзники "зрадили" Зеленського?
07:47
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати окупантів серед особового складу сягнули 300 тис, - Генштаб ЗСУ
07:46
OPINION
Микола Княжицький
Мене не тішить , а лякає стаття в "Time"
07:37
Дагестан. Ізраїль
Ізраїль закликав своїх громадян покинути Північний Кавказ
07:34
ХАМАС
Японія запровадила санкції проти ключових членів ХАМАСу
06:54
Кіпр
Війна в Ізраїлі: Кіпр готується до можливого напливу біженців
06:44
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ватикан підтримав українську Формулу миру
06:27
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака Росії: ворог завдав ракетного удару по Полтавщині, на Хмельниччині - працювала ППО
06:23
У Пекіні зустрілися голова МЗС Китаю Ван Ї і радник Макрона Еммануель Бонн
У Пекіні зустрілися голова МЗС Китаю і радник Макрона: обговорили зокрема війну в Україні
06:06
Оксана Жолнович
Краще замість мізерної виплати забезпечити економічну самостійність людей з інвалідністю, - Мінсоцполітики
06:00
технології, економіка, Google
Керував підрозділом 17 років: очільник Google Україна залишив посаду
05:37
Дмитро Кулеба
Україна почне переговори про вступ до ЄС цьогоріч, якщо не буде форс-мажорів, - Кулеба
05:34
McDonald's
У McDonald's прозвітували про значний ріст прибуток по всьому світу
05:06
Литва прапор
Білорусь пригрозила "пробити коридор" до Калінінграда: у Литві відреагували
04:38
Саудівська Аравія
На кордоні з Єменом відбулися зіткнення армії Саудівської Аравії з хуситами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV