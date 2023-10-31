Укрпошта вперше за 2 роки підвищує тарифи на передплату газет і журналів
З 1 листопада в Укрпошті почнуть діяти нові підвищені тарифи на передплату друкованих видань - газет та журналів на 2024 рік
Про це інформує пресслужба Укрпошти.
Передплата проводиться за новими тарифами, затвердженими Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Укрпошта їх змінює вперше за останні два роки.
Оформити передплату можна онлайн, а також у поштових відділеннях та через листонош. Серед тих, хто оформить передплату на суму від 100 грн не менш як на 6 місяців, розігруватимуться призи.
Як повідомили в компанії, послуга з приймання передплати на періодичні друковані медіа (на одну адресу незалежно від кількості видань) становитиме 15,00 грн (без ПДВ).
Досі вартість операцій, пов’язаних із доставкою газет і журналів, розраховувалася залежно від декількох складових: ваги й обсягу видання та кількості виходів на мінімальний термін передплати. Відтепер достатньо вибрати сферу розповсюдження медіа: загальнодержавне чи місцеве.
Доставка одного примірника для загальнодержавних медіа становитиме 5 грн, а для місцевих медіа - 4 грн.
Зазначається, що передплата приймається по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької й Херсонської областей. На загальнодержавні друковані медіа - до 20 грудня, а на місцеві - до 26 грудня 2023 року.
В Укрпошті пояснили, що тарифи на приймання й доставку періодичних друкованих медіа було переглянуто, щоб забезпечити хоча б мінімальну рентабельність надання послуг та уникнути подальших збитків, посприяти покращенню сервісу доставки, мати можливість більше інвестувати у розвиток та полегшити будні видавців.
"Таким чином, листоноші будуть мотивовані просувати оформлення передплати, а українці, зокрема на прифронтових та деокупованих територіях, завжди матимуть доступ до журналів та газет з українськими наративами, що вкрай важливо з точки зору інформаційної безпеки під час повномасштабної війни", - наголосили в компанії.
- Водночас улітку Укрпошта знизила вартість доставлення посилок з України за кордон до 18%.
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