Укрпошта запустила онлайн-оплату за відправлення посилок
Укрпошта з 1 лютого запустила онлайн-оплату за внутрішні та міжнародні відправлення, цією послугою можна скористатися на офіційному сайті компанії
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
"Послуга буде корисна насамперед тим, хто відправляє кілька відправлень за раз: оформивши відправлення і сплативши онлайн, залишається всього лише віднести посилки до відділення і вказати номер ШКІ (штрихкодовий ідентифікатор), що суттєво скорочує час, проведений в операційному залі", - йдеться у повідомленні.
Як пояснюють в Укрпошті, оплата через сайт відбувається у два етапи. Спочатку у "Особистому кабінеті" клієнту потрібно оформити відправлення, після чого вартість за його доставку заблокується на картковому рахунку людини. Потім у відділені, під час передачі посилки для відправлення адресатові, з карткового рахунку спишеться заблокована сума. У пресслужбі додають, що після цього у "Особистому кабінеті" статус "попередня оплата" зміниться на "оплачено".
"Ця послуга діє для оформлення відправлень онлайн на внутрішні - "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта Експрес" - та міжнародні відправлення - "Дрібний пакет рекомендований", "Посилка" та EMS", - йдеться у повідомленні.
Також в Укрпошті зазначають, що для клієнтів у цьому випадку передбачена знижка 5% на внутрішні відправлення і від 3% до 15% - на міжнародні.
- Як повідомлялося раніше, Укрпошта оголосила тендер на закупівлю 17 тис. банківських терміналів, які працюватимуть у селах країни, де ще не було банківських послуг.
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