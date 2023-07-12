Укрпошта запустила передпродаж нової марки "Винищувачі зла"

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Укрпошти.

"Гаряче? Так! Зухвало? Звісно, ми ж українці! Та і дійство, зображене на поштовій марці, вже в процесі. 16 грн з кожної поштової марки — ваш благодійний донат. У вас — поповнення в колекцію поштових марок, а в ЗСУ — поповнення колекції безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Тираж марки — 600 тис. примірників. У випуску "Винищувачі зла" можна отримати марковий аркуш, художній конверт та листівку.

Автором поштової марки, двох конвертів та листівки є Максим Паленко. Ілюстратор видавництв "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та "Видавництво Старого Лева", автор великої кількості антивоєнних плакатів.