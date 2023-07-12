Укрпошта запустила передпродаж нової марки "Винищувачі зла"
У середу, 12 липня, Укрпошта оголосила про запуск передпродажу поштового випуску "Винищувачі зла"
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Укрпошти.
"Гаряче? Так! Зухвало? Звісно, ми ж українці! Та і дійство, зображене на поштовій марці, вже в процесі. 16 грн з кожної поштової марки — ваш благодійний донат. У вас — поповнення в колекцію поштових марок, а в ЗСУ — поповнення колекції безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Тираж марки — 600 тис. примірників. У випуску "Винищувачі зла" можна отримати марковий аркуш, художній конверт та листівку.
Автором поштової марки, двох конвертів та листівки є Максим Паленко. Ілюстратор видавництв "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та "Видавництво Старого Лева", автор великої кількості антивоєнних плакатів.
- 30 червня Укрпошта запустила офіційний продаж на марку та мерч, присвячений звільненню українською розвідкою від російських окупантів острова Зміїний.
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