Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ця п'ятниця історично визначена, як позивна. Бо рік тому, у цей же день, наші ЗСУ звільнили острів Зміїний, показавши усьому світу, що російський “панцир” не такий вже і міцний. І відповідь на те, як ми можемо відзначити цей день достатньо однозначна. Допомогти нашим військовим створювати ще більше позитивних днів та новин", - написав генеральний директор.

Укрпошта разом з ГУР створили благодійний поштовий випуск, який відсьогодні можна придбати у відділеннях, онлайн-магазині, Amazon та eBay.

Набір "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" присвячений захисникам, які відвоювали острів Зміїний. Вартість - 166 грн.

Цього разу Укрпошта випустить ексклюзивний та лімітований мерч: футболка "KOSHARA GUNTER" з котом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова - 95% бавовни. Також футболку "Жабʼяче озеро", стікерпак, термопляшку, шопер та килимок для комп’ютерної мишки.

Передзамовлення було доступне з 23 червня.

"Кошти від продажу марок спрямуємо на дещо, що здатне захистити наші міста від ракет, запущених з кораблів та навіть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно з українських портів. Дещо, що змусить ворожу пропаганду вигадувати нові сценарії реакції на провали", - наголосив Смілянський.

Що відомо про деокупацію острова Зміїний

Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"

26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.

3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.

7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.

У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.