У річницю звільнення Зміїного у продажі доступна нова марка та колекція мерчу на честь українських розвідників
У п'ятницю, 30 червня, Укрпошта запустила офіційний продаж на марку та мерч, присвячений звільненню українською розвідкою від російських окупантів острова Зміїний
Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Ця п'ятниця історично визначена, як позивна. Бо рік тому, у цей же день, наші ЗСУ звільнили острів Зміїний, показавши усьому світу, що російський “панцир” не такий вже і міцний. І відповідь на те, як ми можемо відзначити цей день достатньо однозначна. Допомогти нашим військовим створювати ще більше позитивних днів та новин", - написав генеральний директор.
Укрпошта разом з ГУР створили благодійний поштовий випуск, який відсьогодні можна придбати у відділеннях, онлайн-магазині, Amazon та eBay.
Набір "Головне управління розвідки Міністерства оборони України" присвячений захисникам, які відвоювали острів Зміїний. Вартість - 166 грн.
Цього разу Укрпошта випустить ексклюзивний та лімітований мерч: футболка "KOSHARA GUNTER" з котом начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова - 95% бавовни. Також футболку "Жабʼяче озеро", стікерпак, термопляшку, шопер та килимок для комп’ютерної мишки.
Передзамовлення було доступне з 23 червня.
"Кошти від продажу марок спрямуємо на дещо, що здатне захистити наші міста від ракет, запущених з кораблів та навіть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно з українських портів. Дещо, що змусить ворожу пропаганду вигадувати нові сценарії реакції на провали", - наголосив Смілянський.
Що відомо про деокупацію острова Зміїний
Атаки РФ на український острів Зміїний розпочалися 24 лютого 2022 року з ракетного обстрілу українського прикордонного гарнізону і подальшого його захоплення. У кінці дня зв'язок з прикордонним загоном був втрачений. Однак, залишалися їх героїчна фраза, яка стала крилатим виразом, на вимогу здаватися військові відповіли: "Російський бойовий корабель, йди на х*й!"
26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі. 28 лютого - стало відомо, що українські воїни в полоні.
Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двох протикорабельних ракет нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ "Нептун".
27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.
30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано. Міністерство оборони Росії заявило, що росіяни зробили це як "жест доброї волі". У британській розвідці дійшли висновку, що росіяни пішли з острова Зміїний через ізоляцію військового гарнізону та його вразливість до українських ударів. 1 липня рашисти обстріляли Зміїний фосфорними бомбами з літаків Су-30 ВКС ЗС РФ.
3 липня ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два удари по острову Зміїному у Чорному морі.
7 липня того року українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ, та зачистили острів, виявивши 30 одиниць техніки окупантів.
У березні 2023 року відбулася прем'єра стрічка з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - битва за Зміїний.
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