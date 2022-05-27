Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

Відтак з понеділка, 30 травня з Чернігова до Ніжина потяги відправляться:

6:20 (прибуття - 7:57);

13:25 (прибуття - 15:03);

17:20 (прибуття - 18:55).

Зворотно поїзди з Ніжина до Чернігова відправлятимуться:

8:08 (прибуття - 10:06);

12:10 (прибуття - 13:48);

20:22 (прибуття - 22:12).

Також курсуватимуть ще рейси Конотоп - Ніжин. Відправлення з Ніжина щоденно о 15:40, прибуття до Конотопа о 17:42. Зворотно, щоденно о 18:02 з Конотопа та о 20:02 прибуття до Ніжина.

З 29-30 травня Укрзалізниця змінить розклад руху п'ятьох потягів.

З 11 червня курсуватиме нічний потяг № 53/54 Київ - Перемишль, із якого можна зручно пересісти на потяги до інших міст Польщі й Австрії.

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