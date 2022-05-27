Укрзалізниця додає шість рейсів за маршрутом Чернігів - Ніжин
В Укрзалізниці повідомили про покращення сполучення деблокованими регіонами, а тому додає ще 6 рейсів Чернігів - Ніжин та зворотно, з 30 травня
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
Відтак з понеділка, 30 травня з Чернігова до Ніжина потяги відправляться:
- 6:20 (прибуття - 7:57);
- 13:25 (прибуття - 15:03);
- 17:20 (прибуття - 18:55).
Зворотно поїзди з Ніжина до Чернігова відправлятимуться:
- 8:08 (прибуття - 10:06);
- 12:10 (прибуття - 13:48);
- 20:22 (прибуття - 22:12).
Також курсуватимуть ще рейси Конотоп - Ніжин. Відправлення з Ніжина щоденно о 15:40, прибуття до Конотопа о 17:42. Зворотно, щоденно о 18:02 з Конотопа та о 20:02 прибуття до Ніжина.
- З 29-30 травня Укрзалізниця змінить розклад руху п'ятьох потягів.
- З 11 червня курсуватиме нічний потяг № 53/54 Київ - Перемишль, із якого можна зручно пересісти на потяги до інших міст Польщі й Австрії.
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