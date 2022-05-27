Про це повідомила Укрзалізниця в телеграмі.

"Поїзд вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 7:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21. Пасажири зазначеного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії", - зауважили у відомстві.

Пімля прибуття о 7:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на потяг Інтерсіті № 105 Перемишль - Відень - Грац. Також можна перейти на Інтерсіті № 3804 Перемишль - Щецин, який курсує, зокрема, через Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.

У зворотному напрямку можна скористатися потягами, які їздять Польщею й Австрією, для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль - Київ.

Поїзд № 104 Грац - Відень - Перемишль вирушає о 5:26 з Граца й о 8:10 - з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03.

Потяг № 73104 Вроцлав - Перемишль виїжджає о 09:10 та приїжджає до Перемишля о 16:59. Він зупиняється, зокрема, у Кракові, Тарнуві та Дембиці.

"Нагадаємо, з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. З першого дня літа пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними", - зауважили в Укрзалізниці.

З 29-30 травня Укрзалізниця змінить розклад руху п'ятьох потягів.

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