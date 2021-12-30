Укрзалізниця електрифікувала близько 7 км колій ділянки Черкаси - ім. Тараса Шевченка
АТ "Укрзалізниця" завершило електрифікацію майже 7-кілометрового перегону ім. Тараса Шевченка - Сміла; це частина ділянки Черкаси - ім. Тараса Шевченка
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Так, 29 грудня, у тестовому режимі була здійснена пробна поїздка електровозом для визначення технічного стану готовності новозбудованої контактної мережі цієї дільниці.
"Завершуємо 2021 рік маленькою перемогою. Завдяки підтримці держави "Укрзалізниця" реалізовує надзвичайно важливий проект і для жителів регіону, які отримають якісне залізничне сполучення, і для економіки країни загалом, адже електрифікація ділянки матиме позитивний вплив на перевезення вантажів і дасть змогу це робити швидше та екологічніше", - сказав голова правління УЗ Олександр Очеретин.
Роботи з електрифікації перегону ім. Тараса Шевченка - Сміла виконали працівники Знам'янської, Помічнянської та Шевченківської дистанцій електропостачання регіональної філії "Одеська залізниця" і філії "Енергоремтранс" "УЗ". У рамках виконання робіт було встановлено 120 опор і змонтовано близько 7 км контактної мережі.
Крім того, вже встановлено 650 опор у напрямку Черкас.
Роботи з електрифікації 34-кілометрової ділянки ім. Тараса Шевченка - Черкаси розпочалися 6 серпня 2021 року.
- Нагадаємо, 30 грудня Укрзалізниця запустила перший двоповерховий електропоїзд.
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