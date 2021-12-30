Укрзалізниця запустила перший двоповерховий електропоїзд

Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.



О 16:41 потяг вирушатиме з Києва, а о 00:45 прибуватиме до Львова. Він зупинятиметься, зокрема, на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль.



Потяг Skoda побудови 2012 року оновили, і тепер він обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, відеоспостереженням, кондиціонерами, вентиляцією, пожежною сигналізацією та системою пожежогасіння, вакуумними туалетами.



Також в Укрзалізниці зпуважили, що 30 грудня представлять нові СВ-вагони, з яких сформували склад поїзда №229 Київ - Ужгород.



"У цих вагонах враховано побажання пасажирів перенести пульт керування освітленням нижче для зручності пасажирів будь-якого зросту, а також змінено конструкції опускання столика, нижньої полиці та відкриття сміттєвих баків прихованою педаллю. Для пасажирів з порушеннями зору передбачено контрастну вхідну зону та додаткове освітлення сходів, підсвітку номерів купе", - зазначили в повідомленні.



В Укрзалізниці додали, що в наступних вагонах зроблять маркування шрифтом Брайля. Крім того, буде представлена оновлена зона відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі Києва - Business&Family Lounge by UZ.



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