Укрзалізниця запустила перший двоповерховий електропоїзд
30 грудня в Україні запустили перший двоповерховий електропотяг Skoda: він курсуватиме за маршрутом №747 Київ - Львів
Про це повідомляє пресцентр Укрзалізниці.
О 16:41 потяг вирушатиме з Києва, а о 00:45 прибуватиме до Львова. Він зупинятиметься, зокрема, на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль.
Потяг Skoda побудови 2012 року оновили, і тепер він обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, відеоспостереженням, кондиціонерами, вентиляцією, пожежною сигналізацією та системою пожежогасіння, вакуумними туалетами.
Також в Укрзалізниці зпуважили, що 30 грудня представлять нові СВ-вагони, з яких сформували склад поїзда №229 Київ - Ужгород.
"У цих вагонах враховано побажання пасажирів перенести пульт керування освітленням нижче для зручності пасажирів будь-якого зросту, а також змінено конструкції опускання столика, нижньої полиці та відкриття сміттєвих баків прихованою педаллю. Для пасажирів з порушеннями зору передбачено контрастну вхідну зону та додаткове освітлення сходів, підсвітку номерів купе", - зазначили в повідомленні.
В Укрзалізниці додали, що в наступних вагонах зроблять маркування шрифтом Брайля. Крім того, буде представлена оновлена зона відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі Києва - Business&Family Lounge by UZ.
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