Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових поїздів на 17 березня
Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на четвер, 17 березня.
Про це повідомляють у компанії.
Зокрема, із Харкова заплановані наступні рейси:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
- 9:40 - №229/230 Харків - Ужгород;
- 13:00 - №239/240 Харків - Львів;
- 14:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
- 8:00 - Інтерсіті+ Дніпро - Львів;
- 10:30 - №903/904 Дніпро - Дрогобич.
- 13:00 - №273/274 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №275/276 Краматорськ - Львів.
- 11:00 - №219/220 Кривий Ріг - Ужгород.
- 10:00 - №902/901 Запоріжжя - Хелм;
- 16:05 - №225/226 Запоріжжя - Ковель;
- 18:00 - №234/233 Запоріжжя - Ужгород.
- Нагадаємо, українська сторона намагається домовитись з окупантами про режим тиші у четвер, 17 березня, для організації гуманітарних коридорів до заблокованих населених пунктів Харківщини та Київщини. Також планують продовжити евакуацію людей з Маріуполя.
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