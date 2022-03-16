Україна намагається організувати гуманітарні коридори до заблокованих міст Харківщини та Київщини, – Верещук
Українська сторона намагається домовитись з окупантами про режим тиші у четвер, 17 березня, для організації гуманітарних коридорів до заблокованих населених пунктів Харківщини та Київщини. Також планують продовжити евакуацію людей з Маріуполя
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Сьогодні ми особливу увагу і зусилля зосередили на організацію безпеки наших людей, яким вдалося вирватись з блокадного Маріуполя. Вранці ми давали інформацію про небажання окупаційних військ давати будь-які гарантії щодо роботи коридору Маріуполь-Запоріжжя", – розповіла Верещук.
Українську колону з продовольством та автобусами для евакуації окупанти так і не пропустили до Маріуполя. Однак, з міста все ж вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей.
На завтра, 17 березня, Україна веде перемовини про режим тиші вздовж маршруту, щоб продовжити евакуацію населення з Маріуполя. Крім цього, планують організувати коридори для доставку гуманітарних вантажів до заблокованих населених пунктів Харківщини та Київщини.
- Нагадаємо, 17 березня о 7:00 закінчується комендантська година і вже з 10:00 відбудеться евакуація мешканців Ірпеня з Романівки.
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