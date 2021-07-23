Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Закарпатті через аварію з вантажівкою
Зворотний поїзд із Солотвино прибуде до Києва із затримкою 2 години 50 хвилин
Про це у Telegram повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, станом на 16:10 пасажири поїзда №14 Київ - Солотвино, що зазнав зіткнення з вантажівкою на регульованому залізничному переїзді доставлені до кінцевого пункту призначення.
Зазначається, що зворотній рейс поїзда із Солотвина до Києва вирушить з вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин.
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