Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Закарпатті через аварію з вантажівкою

Про це у Telegram повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, станом на 16:10 пасажири поїзда №14 Київ - Солотвино, що зазнав зіткнення з вантажівкою на регульованому залізничному переїзді доставлені до кінцевого пункту призначення.



Зазначається, що зворотній рейс поїзда із Солотвина до Києва вирушить з вимушеною затримкою. Прибуття до Києва очікується із запізненням на 2 години 50 хвилин.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb