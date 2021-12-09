Укрзалізниця призначила два додаткові потяги на новорічні свята
Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди, які курсуватимуть на новорічні свята, та подовжила один рейс
Про це повідомила у Telegram пресслужба АТ "Укрзалізниця".
УЗ призначила поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ, Чернівці, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.
Крім того, компанія призначила "Лижний Експрес" №745/746 Київ-Славське, який курсуватиме 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня.
Маршрут потяга №779/780 Суми - Київ було продовжено до Вінниці. Потяг курсуватиме за новим маршрутом 24, 27, 30, 31 грудня та 3, 6, 10 січня.
В УЗ додали, що наразі триває робота над призначенням додаткових поїздів на такі маршрути:
- Київ - Івано-Франківськ, Чернівці;
- Київ-Ужгород;
- Харків-Львів;
- Одеса-Ужгород;
- Одеса-Харків;
- Запоріжжя, Дніпро - Івано-Франківськ;
- Київ-Ковель.
- Нагадаємо, раніше Укрзалізниця повідомила про запуск "Лижного експресу" №745/746 Київ-Славське.
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