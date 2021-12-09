Укрзалізниця призначила два додаткові потяги на новорічні свята

Про це повідомила у Telegram пресслужба АТ "Укрзалізниця".



УЗ призначила поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ, Чернівці, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.



Крім того, компанія призначила "Лижний Експрес" №745/746 Київ-Славське, який курсуватиме 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня.



Маршрут потяга №779/780 Суми - Київ було продовжено до Вінниці. Потяг курсуватиме за новим маршрутом 24, 27, 30, 31 грудня та 3, 6, 10 січня.



В УЗ додали, що наразі триває робота над призначенням додаткових поїздів на такі маршрути:

Київ - Івано-Франківськ, Чернівці;

Київ-Ужгород;

Харків-Львів;

Одеса-Ужгород;

Одеса-Харків;

Запоріжжя, Дніпро - Івано-Франківськ;

Київ-Ковель.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця повідомила про запуск "Лижного експресу" №745/746 Київ-Славське.

У компанії зазначили, що найбільшим попитом під час зимових свят користуються подорожі залізницею в західному напрямку.