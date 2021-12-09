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Укрзалізниця призначила два додаткові потяги на новорічні свята

9 грудня, 2021 четвер
16:30
Суспільство Інтерсіті+, потяг

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди, які курсуватимуть на новорічні свята, та подовжила один рейс

Про це повідомила у Telegram пресслужба АТ "Укрзалізниця".

УЗ призначила поїзд №249/250 Київ - Івано-Франківськ, Чернівці, який відправлятиметься з Києва 16 та 18 грудня і повертатиметься з Чернівців 17 та 19 грудня.

Крім того, компанія призначила "Лижний Експрес" №745/746 Київ-Славське, який курсуватиме 24, 26, 30 грудня та 2, 6, 8 січня.

Маршрут потяга №779/780 Суми - Київ було продовжено до Вінниці. Потяг курсуватиме за новим маршрутом 24, 27, 30, 31 грудня та 3, 6, 10 січня.

В УЗ додали, що наразі триває робота над призначенням додаткових поїздів на такі маршрути:

  • Київ - Івано-Франківськ, Чернівці;
  • Київ-Ужгород;
  • Харків-Львів;
  • Одеса-Ужгород;
  • Одеса-Харків;
  • Запоріжжя, Дніпро - Івано-Франківськ;
  • Київ-Ковель.
У компанії зазначили, що найбільшим попитом під час зимових свят користуються подорожі залізницею в західному напрямку.
  • Нагадаємо, раніше Укрзалізниця повідомила про запуск "Лижного експресу" №745/746 Київ-Славське. 
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