Укрзалізниця запускає "Лижний експрес" на зимові свята

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



Відтак, поїзд №745/746 Київ - Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.



На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе. На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem.



В Укрзалізниці зазначили, що минулого сезону "Лижний експрес" Київ - Славське, який акціонерне товариство запустило 15 грудня 2020 року, за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.

Нагадаємо, 1 грудня Укрзалізниця тимчасово обмежила транзитні перевезення вантажів Україною через роботи з модернізації. Зокрема, тривають роботи з електрифікації ділянки Ковель - Ізов - Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам’янка - Здолбунів.