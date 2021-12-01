Укрзалізниця запускає "Лижний експрес" на зимові свята
У період з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року Укрзалізниця призначає курсування поїзда Інтерсіті+ "Лижний експрес" сполученням Київ - Славське
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Відтак, поїзд №745/746 Київ - Славське вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.
На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе. На маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem.
В Укрзалізниці зазначили, що минулого сезону "Лижний експрес" Київ - Славське, який акціонерне товариство запустило 15 грудня 2020 року, за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.
- Нагадаємо, 1 грудня Укрзалізниця тимчасово обмежила транзитні перевезення вантажів Україною через роботи з модернізації. Зокрема, тривають роботи з електрифікації ділянки Ковель - Ізов - Держкордон та ремонтно-колійні роботи з модернізації дільниці Знам’янка - Здолбунів.
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