Укрзалізниця відновлює рейси на деокуповану Харківщину. Розклад

Про це інформує в телеграмі пресслужба Укрзалізниці.

З 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.

Поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме о 08:55. Назад прямуватиме о 09:15 та прибуватиме до обласного центру об 11:10.

Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. Назад їхатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.

Рейковий автобус робитиме зупинки на станціях: Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.

Вартість повного квитка - 29 грн. Його можна придбати в касах або у провідників.

"Для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж", - йдеться в повідомленні.

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