Про це інформує Укрзалізниця.

"Апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця" проведено перевірку щодо розкрадання дизпального в оборотному депо Арциз. Під час перевірки встановлено, що до розкрадання причетні працівники депо", – пише пресслужба.

Справу передали правоохоронцям.

Унаслідок спільних дій поліції та працівників затримано злочинну групу.

Злодії разом з працівниками локомотивних бригад "Локомотивного депо Одеса – Сортувальна" злили 1290 літрів (1073 кг) дизпального з опломбованих паливних систем. Для цього використовували електричну помпу та гумові шланги.

Загалом під час обшуків вилучено дизельне пальне об’ємом 10 288 літрів, це 8560 кг, на суму понад 470 тис. гривень.

Двох учасників угрупування затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Працівникам локомотивних бригад готують підозри.