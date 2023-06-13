Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП викрили черговий випадок масштабної корупції в АТ "Укрзалізниця" - махінації на суму 206 млн грн при закупівлі газу для потреб підприємства. Наразі підозрюються 4 особи", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що злочинці використовували базовий договір закупівлі, до якого долучались додаткові угоди.

"Це використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялась між учасниками оборудки", - пояснили в Нацагентстві.

З 2016 по 2020 роки працювала ця схема, антикорупційні органи почали розслідування у лютому 2020 року.

На сьогодні майже всі керівники філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", які керували підприємством з 2015 року і досі - усього це 8 осіб - притягуються до кримінальної відповідальності. Філія займається централізованими закупівлями для УЗ.

"НАБУ неодноразово зверталось до уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в УЗ. Надані рекомендації залишаються актуальними", - підсумували в пресслужбі.