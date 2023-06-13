В Укрзалізниці викрили новий випадок масштабної корупції на закупівлях газу на понад 200 млн грн
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили новий випадок масштабної корупції в Укрзалізниці, яка стосується закупівель газу на 206 мільйонів гривень
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
"НАБУ і САП викрили черговий випадок масштабної корупції в АТ "Укрзалізниця" - махінації на суму 206 млн грн при закупівлі газу для потреб підприємства. Наразі підозрюються 4 особи", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що злочинці використовували базовий договір закупівлі, до якого долучались додаткові угоди.
"Це використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялась між учасниками оборудки", - пояснили в Нацагентстві.
З 2016 по 2020 роки працювала ця схема, антикорупційні органи почали розслідування у лютому 2020 року.
На сьогодні майже всі керівники філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", які керували підприємством з 2015 року і досі - усього це 8 осіб - притягуються до кримінальної відповідальності. Філія займається централізованими закупівлями для УЗ.
"НАБУ неодноразово зверталось до уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в УЗ. Надані рекомендації залишаються актуальними", - підсумували в пресслужбі.
- Минулого тижня НАБУ та САП затримали одного з заступників керівника закупівельного підрозділу Укрзалізниці та провели обшуки в компанії. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди за сприяння в укладенні договорів з "потрібними постачальниками" для потреб залізниці. За свої послуги він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн. Інформацію про можливі зловживання з боку зазначеного посадовця до правоохоронців, у тому числі і НАБУ, Укрзалізниця передала у квітні 2023 року.
- 30 травня слідчі Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в службовому кабінеті голови правління ПАТ Укрзалізниця Євгена Лященка. Правоохоронцям надано доступ до домашніх та робочих приміщень працівників.
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