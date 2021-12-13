Укрзалізниця запустила найдовший маршрут в країні

Про це повідомляє пресслужба УЗ.



Потяг № 5/6 Маріуполь - Рахів сполучає 7 областей України із найдовшим пасажирським залізничним маршрутом завдовжки у 1806 км.



На маршруті передбачені зупинки у Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка розташована у туристичному місті Рахові.



Нагадаємо, 9 грудня Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди, які курсуватимуть на новорічні свята, та подовжила один рейс.