Укрзалізниця запустила найдовший маршрут в країні
Укрзалізниця з 13 грудня запустила найдовший маршрут в Україні. Він поєднує Донеччину та Закарпаття
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Потяг № 5/6 Маріуполь - Рахів сполучає 7 областей України із найдовшим пасажирським залізничним маршрутом завдовжки у 1806 км.
На маршруті передбачені зупинки у Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Кінцева зупинка розташована у туристичному місті Рахові.
- Нагадаємо, 9 грудня Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди, які курсуватимуть на новорічні свята, та подовжила один рейс.
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