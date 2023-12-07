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Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

7 грудня, 2023 четвер
00:20
Суспільство

Укрзалізниця у середу, 6 грудня, оголосила про запуск сервісу спецзамовлення квитків для військовослужбовців

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Сервіс доступний на порталі: https://services.uz.gov.ua/military.  У разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці зможуть забронювати їх онлайн. 

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код. Викупити квиток у касі потрібно не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, надавши військовий квиток або посвідчення офіцера. 

Військовослужбовці можуть бронювати квитки і для себе, і для побратимів, з якими разом збираються в дорогу. 

"Відтепер військовослужбовці  можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям", – зауважив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, найпопулярніших серед військових. Зокрема, це потяги до міст, розташованих поблизу зони ведення бойових дій, і зворотно. 

Раніше військовослужбовці бронювали квитки через військового коменданта. Це фактично унеможливлювало поїздку день у день, оскільки було необхідно спершу здійснити особистий візит до військового коменданта, а потім на вокзал, щоб викупити квиток.

  • У вівторок, 5 грудня, Укрзалізниця відкрила продаж на чергову низку поїздів до гір з різних куточків України.


 
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