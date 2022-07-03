Уламок ракети з російського ЗРПК "Панцир" впав на багатоповерхівку в Бєлгороді
У багатоповерхівку в Бєлгороді потрапив уламок ракети з російського ЗРПК "Панцир"
Про передає російське видання The Insider.
Журналісти посилаються на українського експерта Олега Жданова та розслідувачів з СІТ.
Фотографія ракети, що потрапила в будинок, була опублікована в Telegram-каналі "Жесть Белгород".
Своєю чергою радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що по Бєлгороду ракетні удари були завдані "за наказом Путіна для навіювання ще більшої атмосфери страху та істерії, і як привід для оголошення мобілізації в РФ".
"За 22 роки правління Путіна в РФ нічого не змінилося, заради втримання влади він готовий вбивати і українців, і сирійців, і росіян", - прокоментував він.
- Нагадаємо, що сьогодні, 3 липня 2022 року, у Бєлгороді було пошкоджено 11 багатоповерхівок. Троє росіян загинуло, ще 4 постраждали.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе