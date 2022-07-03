Уламок ракети з російського ЗРПК "Панцир" впав на багатоповерхівку в Бєлгороді

Про передає російське видання The Insider.

Журналісти посилаються на українського експерта Олега Жданова та розслідувачів з СІТ.

Фотографія ракети, що потрапила в будинок, була опублікована в Telegram-каналі "Жесть Белгород".

Своєю чергою радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що по Бєлгороду ракетні удари були завдані "за наказом Путіна для навіювання ще більшої атмосфери страху та істерії, і як привід для оголошення мобілізації в РФ".

"За 22 роки правління Путіна в РФ нічого не змінилося, заради втримання влади він готовий вбивати і українців, і сирійців, і росіян", - прокоментував він.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 липня 2022 року, у Бєлгороді було пошкоджено 11 багатоповерхівок. Троє росіян загинуло, ще 4 постраждали.

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