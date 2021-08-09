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Умань готується до прийому хасидів в умовах пандемії

9 серпня, 2021 понедiлок
18:50

В Умані завершують підготовку до безпечного прийому паломників-хасидів для цьогорічного святкування юдейського нового року - Рош га-Шана

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Зараз епідеміологічна ситуація в Україні, високі рівні охоплення вакцинацією у світі та своєчасна підготовка до цього святкування дозволяє прийняти паломників, окрім цього й мешканці Умані активно вакцинуються - особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери", - зазначив Кузін.

Свято відбудеться на початку вересня. Для того, аби підготуватися до масових заходів, уже підписана постанова головного державного санітарного лікаря №6 від 28.07.2021 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час здійснення міжнародного паломництва іноземними громадянами на території України на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". Вона містить базові протиепідемічні вимоги до маскового режиму, температурного скринінгу, особливостей пасажироперевезення.

"Ми робимо все можливе, щоби в’їзд та перебування паломників на території України були безпечними як для місцевих громадян, так і для тих, хто приїде. Наголошую, що саме вакцинація є єдиним ефективним способом запобігти тяжкому перебігу COVID-19 та смерті", - наголосив Кузін.

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