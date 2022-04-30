Унаслідок обстрілів Миколаївщини 29 квітня поранення отримали п'ятеро людей

Про це в телеграмі написала голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.



"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - повідомила вона.



Станом на ранок 30 квітня в лікарнях Миколаївщини перебуває 118 постраждалих від російських атак.



26 квітня очільник ОВА Віталій Кім заявив, що Миколаїв не очікує нового наступу російських окупаційних військ.

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