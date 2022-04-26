Наступ на Миколаїв не очікується, ми самі хочемо наступати на Херсон, - Кім
Миколаїв не очікує нового наступу російських окупаційних військ
Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час всеукраїнського телемарафону.
Як наголосив Кім, місто та область повинні бути завжди готовими до наступу, але це не означає, що він очікується.
Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто готується до наступу та російської облоги.
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