Наступ на Миколаїв не очікується, ми самі хочемо наступати на Херсон, - Кім

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час всеукраїнського телемарафону.



Як наголосив Кім, місто та область повинні бути завжди готовими до наступу, але це не означає, що він очікується.

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"Наступ на Миколаїв не очікується. Очікується наступ на Херсон. Ми хочемо самі наступати. Ми готуємося до захисту, до поганого варіанту, якщо ми програємо на передній лінії. Ми готуємось наступати та захищатися. Ми готуємося до найгіршого сценарію завжди", - пояснив очільник ОВА.Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто готується до наступу та російської облоги.