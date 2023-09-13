Унаслідок повені в Китаї з крокодилячої ферми втекли 70 хижаків

Про це пише The Guardian.

Місцева влада одного разу попередила місцевих мешканців залишатися вдома після того, як у цьому районі помітили крокодилів.

Представник місцевого управління з надзвичайних ситуацій повідомив журналістам, що чиновники "працюють над тим, аби впоратися" з рептиліями-втікачами.

Скільки тварин усе ще перебуває на волі, наразі невідомо. Деяких із них вдалося зловити, деякі ж були застрелені або уражені струмом.

"Крокодили все ще у воді, і кілька державних відомств працюють над їх виловом", — повідомило державне Китайське національне радіо (CNR) з посиланням на місцеве сільськогосподарське бюро.

Крокодилів у Китаї розводять задля шкіри та м'яса, зазначають ЗМІ.