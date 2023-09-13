Унаслідок повені в Китаї з крокодилячої ферми втекли 70 хижаків
Унаслідок повені у китайській провінції Гуандун відбулося переповнення озера на комерційній крокодилячій фермі, внаслідок чого 70 тваринам вдалося втекти
Про це пише The Guardian.
Місцева влада одного разу попередила місцевих мешканців залишатися вдома після того, як у цьому районі помітили крокодилів.
Представник місцевого управління з надзвичайних ситуацій повідомив журналістам, що чиновники "працюють над тим, аби впоратися" з рептиліями-втікачами.
Скільки тварин усе ще перебуває на волі, наразі невідомо. Деяких із них вдалося зловити, деякі ж були застрелені або уражені струмом.
"Крокодили все ще у воді, і кілька державних відомств працюють над їх виловом", — повідомило державне Китайське національне радіо (CNR) з посиланням на місцеве сільськогосподарське бюро.
Крокодилів у Китаї розводять задля шкіри та м'яса, зазначають ЗМІ.
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